Das war der Montag in Münster

Unsere Themen des Tages in Münster: Die Suche nach einem Bankräuber, Personalquerelen in der AfD, Ideen für die „Bahnstadt Süd“ und der Start der O-Woche.

Die „Erstis“ sind da: Am Montag hat die Orientierungswoche für die Studienanfänger in Münster begonnen, zu der zahlreiche Party- und Kennenlernspiele gehören.

Polizei fahndet mit neuem Foto nach Bankräuber

Mit zwei Bündeln Geldscheinen entkamen vor knapp zwei Wochen (Dienstag, 21. September) zwei Männer aus der Sparkassen-Filiale an der Rothenburg. Einer wurde gefasst, nach dem zweiten sucht die Polizei jetzt mit einem neuen Fahndungsfoto:

AfD möchte Platz im Rat neu besetzen



Der Ex-AfDler Martin Schiller verlässt Münster in Richtung Süddeutschland. Dadurch wird ein Platz im Rat der Stadt frei. Normalerweise dürfte die AfD das Mandat jetzt nachbesetzen. Doch die Frage, wer jetzt nachrücken darf, ist umstritten.

Ideen für „Münster Bahnstadt Süd“



Was wird aus dem ehemaligen Stückgutbahnhof in Münster? Ideen für das von Bahngleisen umschlossene Gelände liefert der Wettbewerb des Schlaun-Forums:

Start der O-Woche in Münster

Die Uni startet in ein Präsenzsemester. Und nach anderthalb Jahren, in denen vor allem am heimischen Schreibtisch gelernt wurde, füllt sich die Stadt wieder mit studentischem Leben. In der Orientierungswoche lassen es die Erstsemester in Münster krachen:

Start der O-Woche Startschuss für das neue Semester! Foto: Karin Völker Mit kleinen Spielen begann am Montag (4.10.2021) die Orientierungswoche der Erstsemester-Studierenden. Auf der Aaseewiese bereiteten die Mentoren der älteren Semester-Jahrgänge kleine Aktionen vor wie zum Beispiel "Flunky-Ball" oder eine Aaseerallye mit Stationen. Foto: atthias Ahlke Nicht nur am Aasee, auch in der Stadt brachten die Studierenden ihre Freude auf die Rückkehr in die Hörsäle zum Ausdruck. Foto: Karin Völker Traditionell wird der Uni-Start mit reichlich Alkohol begossen. Foto: Karin Völker Im Vordergrund steht aber das Kennenlernen der Kommilitoninnen und Kommilitonen. Foto: Karin Völker Am Montag bevölkerten Studenten gleich mehrerer Studiengänge die Aaseewiesen. Foto: Karin Völker

Ausfall bei Facebook-Diensten

Facebook down, Instagram down, WhatsApp down – gleich mehrere Dienste des Facebook-Konzerns sind am Montag auf breiter Front vom Netz gegangen. Ein ungewöhnlich großer Ausfall:

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster ist ein weiterer Corona-Todesfall registriert worden. Die Inzidenz ist am Montag leicht angestiegen.



Münster: Neuinfektionen 29, Infizierte gesamt 9902 (9873), davon gesundet 9585 (9553), verstorben 128 (127), aktuell infiziert 189 (193); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 24,3 (24,0)



Neuinfektionen 29, Infizierte gesamt 9902 (9873), davon gesundet 9585 (9553), verstorben 128 (127), (193); die liegt bei (24,0) Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 16.076 (16.076), davon gesundet 15.571 (15.563), verstorben 281 (281), aktuell infiziert 224 ( 232); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 34,4 (34,4)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 16.076 (16.076), davon gesundet 15.571 (15.563), verstorben 281 (281), 232); die liegt bei (34,4) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 6515 (6502), davon gesundet 6307 (6283), verstorben 101 (101), aktuell infiziert 107 (118); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 16,3 (16,3)

Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 6515 (6502), davon gesundet 6307 (6283), verstorben 101 (101), (118); die liegt bei (16,3) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 16, Infizierte gesamt 20.016 (20.000), davon gesundet 19.435 (19.420), verstorben 335 (335), aktuell infiziert 246 (245); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 32,8 ( 32,8 )

Neuinfektionen 16, Infizierte gesamt 20.016 (20.000), davon gesundet 19.435 (19.420), verstorben 335 (335), (245); die liegt bei ( ) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 37, Infizierte gesamt 13.316 (Freitag: 13.279), davon gesundet 12.785 (12.758), verstorben 257 (257), aktuell infiziert 274 (264); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 49,4 (49,4)



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 4. Oktober, 3:10 Uhr)