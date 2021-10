Das war der Montag in Münster

Ein brutaler Überfall, kein Internet und Telefon in Handorf, ein Plädoyer in einem Mordprozess und das Ende eines Verkehrsversuchs - das sind die Themen des Tages.

Was heute wichtig war

Unbekannte überfallen 30-Jährigen

Zwei unbekannte Täter haben an der Windthorststraße einen 30-jährigen Münsteraner überfallen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.



Vodafone-Störung bremst Nutzer aus



In Handorf mussten 837 Vodafone-Kunden anderthalb Tage ohne Festnetztelefon, Internet und Kabelfernsehen auskommen.



Plädoyers nach tödlicher Attacke

Sieben Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge – diese Strafe hat der Staatsanwalt für die 56-jährige Münsteranerin gefordert, die ihren 88-jährigen Vater getötet haben soll.



Das Ende eines Verkehrsversuchs

Wer hat hier eigentlich Vorfahrt? Am Tag nach dem Ende des Verkehrsversuches sind die Verhältnisse an der Promenade nicht ganz klar: Viele Radfahrer fahren ungerührt durch, viele Autofahrer gewähren freiwillig Vorfahrt – während Fußgänger auf dem Zebrastreifen am wenigsten beachtet werden.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten ist über das Wochenende etwas gestiegen. Das Gesundheitsamt in Münster registrierte 43 Neuinfektionen und 35 Gesundmeldungen.



Münster: Neuinfektionen 8, Infizierte gesamt 10.102, davon gesundet 9790, verstorben 130, aktuell infiziert 182; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 31,6

Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 16.341, davon gesundet 15.811, verstorben 283, aktuell infiziert 247; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 36,0

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 19 (seit Freitag), Infizierte gesamt 6594, davon gesundet 6413, verstorben 102, aktuell infiziert 79; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 16,3

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 23, Infizierte gesamt 20.435, davon gesundet 19.737, verstorben 335, aktuell infiziert 363; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 51,5

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 38 (seit Samstag), Infizierte gesamt 13.667, davon gesundet 13.061, verstorben 258, aktuell infiziert 348; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 64,5



* Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 18.10.2021, 3.10 Uhr)