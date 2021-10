Das war der Montag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Stadt geht gegen Ratten vor

In letzter Zeit beobachteten Anwohner ein größeres Rattenaufkommen an der Windhorststraße und meldeten dies der Stadt. Daraufhin wurden "Hotspots" der ungeliebten Nager ausfindig gemacht - und Maßnahmen zu deren Bekämpfung eingeleitet.



Preußen Münster will Favoriten stürzen

In der zweiten Runde des DFB-Pokals will Fußball-Regionalligist Preußen Münster am Dienstag (26.10.) den Erstligisten Hertha BSC Berlin aus dem Wettbewerb befördern. Wie dies gelingen soll, verrät SCP-Coach Sascha Hildmann in einem Video-Interview.

Erna de Vries ist gestorben

Erna de Vries überlebte zwei Konzentrationslager und den sogenannten Todesmarsch. Am Wochenende ist die Zeitzeugin und Holocaust-Überlebende gestorben.

Geldstrafe wegen übler Nachrede

Schwere Vorwürfe gegen Vertreter von Justiz, Jugendamt und Münsters Verwaltungsspitze hatte ein 53-Jähriger erhoben. Die Verteilung entsprechender Flugblätter kommt den Mann nun teuer zu stehen - denn das Landgericht verurteilte ihn in einem Verleumdungsprozess wegen übler Nachrede.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Corona-Lage verschärft sich: In Münster ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 57,2 geklettert. Außerdem stieg die Zahl der Infizierten weiter an.



Münster: Neuinfektionen 9, Infizierte gesamt 10.291 (10.282), davon gesundet 9890 (9878), verstorben 131 (131), aktuell infiziert 270 (273); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 57,2 (51,8)

Neuinfektionen 9, Infizierte gesamt 10.291 (10.282), davon gesundet 9890 (9878), verstorben 131 (131), (273); die liegt bei (51,8) Kreis Borken*: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 16.599 (16.599), davon gesundet 15.942 (15.937), verstorben 286 (286), aktuell infiziert 371 (376); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 69,9 (69,9)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 16.599 (16.599), davon gesundet 15.942 (15.937), verstorben 286 (286), (376); die liegt bei (69,9) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 43, Infizierte gesamt 6694 (6651), davon gesundet 6457 (6446), verstorben 103 (103), aktuell infiziert 134 (102); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 45,3 (45,3)

Neuinfektionen 43, Infizierte gesamt 6694 (6651), davon gesundet 6457 (6446), verstorben 103 (103), (102); die liegt bei (45,3) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 24, Infizierte gesamt 20.721 (20.697), davon gesundet 19.992 (19.935), verstorben 338 (338), aktuell infiziert 391 ( 424 ); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 64,3 (64,0)

Neuinfektionen 24, Infizierte gesamt 20.721 (20.697), davon gesundet 19.992 (19.935), verstorben 338 (338), ( ); die liegt bei (64,0) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 13.907 (13.907), davon gesundet 13.240 (13.240), verstorben 260 (260), aktuell infiziert 407 (407); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 86,9 (86,9)

* Zahlen vom Vortag wurden korrigiert

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 25.10.2021, 3.23 Uhr)