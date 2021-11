Das war der Montag in Münster

Münsters Weihnachtsmärkte sind eröffnet, doch die gute Stimmung wird von einer Sorge getrübt. Weitere Themen: Ein tödlicher Unfall in Mecklenbeck, Ermittlungen nach der Massenschlägerei am Aasee und die Hoffnung auf bessere Zeiten für LEG-Mieterinnen und Mieter.

Was heute wichtig war

Die Weihnachtsmärkte sind eröffnet. Beleuchtete Hirsche empfangen die Besucher am Aegidiimarkt.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Polizei wertet Erkenntnisse nach Schlägerei aus



Nach der Massenschlägerei vom Wochenende wertet die Polizei die Erkenntnisse der Nacht aus. Rund 100 Jugendliche und Heranwachsende hatten sich am Freitagabend Prügeleien und tätliche Auseinandersetzungen geliefert.

Tödlicher Unfall



Am frühen Montagnachmittag ist es auf dem Dingbängerweg in Mecklenbeck zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge ein 67-jähriger Mann verstarb.

Der Weihnachtsmarkt-Eröffnungstag



Münsters Weihnachtsmärkte sind eröffnet: Während der kurzen Eröffnungsfeier wurde es ausnahmsweise ziemlich voll auf dem Prinzipalmarkt.

LEG besucht Mieter



Viele LEG-Mieter fühlen sich mit ihren Problemen alleingelassen. Geht es nach dem Konzern-Vorstand der LEG, soll das bald der Vergangenheit angehören.



Corona-Überblick für das Münsterland

Zwei traurige Rekorde: Noch nie seit Beginn der Corona-Pandemie hat es in Münster so viele Infizierte gegeben wie aktuell. Allein am Montag kamen 115 neue Fälle hinzu.



Münster: Neuinfektionen 115, Infizierte gesamt 11.869 (11.754), davon gesundet 10.906 (10.865), verstorben 136 (136), aktuell infiziert 827 (753); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,2 (122,3)

Neuinfektionen 115, Infizierte gesamt 11.869 (11.754), davon gesundet 10.906 (10.865), verstorben 136 (136), (753); die liegt bei (122,3) Kreis Borken*: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 19.016 (19.016), davon gesundet 17.318 (17.292*), verstorben 295 (295), aktuell infiziert 1403 (1429*); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 243,1 (243,3)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 19.016 (19.016), davon gesundet 17.318 (17.292*), verstorben 295 (295), (1429*); die liegt bei (243,3) Kreis Coesfeld**: Neuinfektionen 126, Infizierte gesamt 7412 (7286**), davon gesundet 6844 (6805**), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 464 (377**); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 131,2 (136,8)

Neuinfektionen 126, Infizierte gesamt 7412 (7286**), davon gesundet 6844 (6805**), verstorben 104 (104), (377**); die liegt bei (136,8) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 124, Infizierte gesamt 23.350 (23.226), davon gesundet 21.612 (21.524), verstorben 345 (345), aktuell infiziert 1393 (1357); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 221,1 (213,7)

Neuinfektionen 124, Infizierte gesamt 23.350 (23.226), davon gesundet 21.612 (21.524), verstorben 345 (345), (1357); die liegt bei (213,7) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 15.709 (15.709), davon gesundet 14315 (14.315), verstorben 271 (271), aktuell infiziert 1123 (1123); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 235,0 (235,0)

* Der Kreis Borken hat die Zahlen des Vortags nachträglich korrigiert. Grund: Nachmeldungen.



** Im Kreis Coesfeld sind in Klammern die Werte von Freitag angegeben.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 22.11.2021, 3.12 Uhr)