Kopie von Das war der Montag in Münster

Tödlicher Unfall auf der A1

Auf der Autobahn 1 bei Münster hat es am Montagvormittag einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Osnabrück ist nach Angaben der Polizei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Die stundenlange Sperrung der Autobahn sorgte in und um die Stadt für lange Staus.

Rind "Maggy" wieder aufgetaucht

Eine Woche lang hatte Bauer Reinhard Holtmann sein Rind gesucht - bei der Aktion halfen sowohl die Polizei als auch Jäger aus der Umgebung. Im Milchkuh-Stall des Nachbarn tauchte «Maggy 890» nun endlich wieder auf.

Glühwein angeblich in Münster am günstigsten

Im Glühwein-Ranking 30 deutscher Städte soll Münster angeblich einen berauschenden Spitzenplatz einnehmen – mit einem Durchschnittspreis von nur 2,50 Euro . Kann das stimmen? Nachgefragt!

Svenja Schulze bleibt Ministerin

Es ist 10.15 Uhr, als Olaf Scholz, der künftige Kanzler, am Montagmorgen im Berliner Willy-Brandt-Haus Svenja Schulze aufruft. Die Münsteranerin, bisher Umweltministerin der „Groko“, bekommt in der Ampelkoalition einen neuen Job:

Hallen-Stadtmeisterschaften abgesagt

Corona-Absage: Lange Gesichter bei vielen Fußballern in Münster. Die beliebten Hallen-Stadtmeisterschaften, die traditionell nach Weihnachten in der Halle Berg Fidel stattfinden, fallen in diesem Jahr aus. Schon wieder.

Diese Corona-Regeln gelten seit Samstag (4.12.) in NRW Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise wird auch in NRW nicht lange gefackelt. Seit Samstag (4. Dezember 2021) gelten empfindliche Einschränkungen in zahlreichen Bereichen - vor allem für Ungeimpfte. Was gilt wo - ein Überblick. Foto: Fabian Strauch/dpa 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben von diesem Samstag an grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen etwa Lebensmittel- und Getränkeläden, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und der Großhandel. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall/dpa Großveranstaltungen: Die Zuschauerzahlen bei überregionalen Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen müssen ab Samstag grundsätzlich auf 30 Prozent ihrer eigentlichen Kapazitäten reduziert werden. Zusätzlich wird die Gesamtzahl der Zuschauer im Außenbereich auf maximal 15 000 gedeckelt, in geschlossenen Räumen auf 5000. Solange diese Deckelung nicht überschritten wird, dürfen auch bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden. Auch hier haben nur Geimpfte und Genesene Zugang, die zudem medizinische Masken tragen müssen. Die Regelungen für überregionale Großveranstaltungen greifen bereits ab 1000 Zuschauern. „Stehplätze dürfen nicht besetzt werden“, heißt es in der Verordnung Foto: Bernd Thissen/dpa Weihnachtsmärkte: Zu Weihnachtsmärkten gab es keine gemeinsame Linie im Bund-Länder-Beschlusspapier. Laut NRW-Verordnung dürfen sie nun im bevölkerungsreichsten Bundesland geöffnet bleiben. Allerdings stehen sie ab Samstag landesweit nur noch Geimpften und Genesenen offen. „Weil im Freien die Ansteckungsgefahren geringer sind als zum Beispiel in der Innengastronomie, ist dies bei den aktuellen Inzidenzzahlen in Nordrhein-Westfalen – die immer noch sehr deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegen – nach wie vor vertretbar“, erklärte das Ministerium. „Möglichst viel Abstand und, je nach kommunaler Regelung, eine Maskenpflicht sind aber wichtig, um verbleibende Infektionsrisiken auch hier möglichst zu minimieren.“ Foto: ernando Gutierrez-Juarez/dpa Betriebsverbote: Weil Clubs und Diskotheken als „Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ gelten, müssen sie ab Samstag schließen. Im Bund-Länder-Beschluss war diese Maßnahme vorgesehen „spätestens ab einer Inzidenz von mehr als 350 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen“. Mehr als die Hälfte der Städte und Landkreise in Deutschland liegt darüber. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Kontaktbeschränkungen: Bei den Kontaktbeschränkungen übernimmt NRW den Bund-Länder-Beschluss. Treffen, an denen auch nur ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden beschränkt auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen. Kinder unter 14 Jahren werden hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Unbeschränkt bleiben Treffen, an denen ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. Foto: Robert Michael/dpa Private Treffen in Hotspots: In Kreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz über 350 müssen alle Kontakte reduziert werden. Bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen gilt eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich. Für nicht immunisierte Personen bleibt es bei den oben genannten deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen. An Feiern in Einrichtungen mit einer 2G-Regelung können sie ohnehin nicht teilnehmen. Foto: Hauke Christian Dittrich/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hat eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Weiterhin gültig: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Zudem bleibt die 2G-Regel für Erwachsene im Kultur-, Freizeit und Sportbereich gültig. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre, Menschen ohne Impfempfehlung und diejenigen, die nicht geimpft werden können. Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bleibe es zudem bei der Maskenpflicht, unterstrich die Landesregierung. Foto: Matthias Balk/dpa

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster ist die Zahl der aktuell infizierten Personen übers Wochenende leicht zurückgegangen. Seit Freitag wurden mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz war am Montag rückläufig.



Münster: Neuinfektionen 101, Infizierte gesamt 12.931 (12.830), davon gesundet 11.921 (11.850), verstorben 138 (138), aktuell infiziert 872 (842); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 136,9 (142,2)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 6.12.2021, 3.27 Uhr)