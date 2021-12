Das war der Montag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Zustimmung für Kauf von Pulverfass-Areal



Gut 51.000 Qua­dratmeter ist das Grundstück Warendorfer Straße/Am Pulverschuppen groß, das die Stadt Münster von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben kaufen will.



Niederländer "fliehen" nach Münster

Nichts geht mehr in den Niederlanden. Im Nachbarland gilt ein erneuter Corona-Lockdown. Dort sind unter anderem Geschäfte und Gaststätten wegen der sich schnell verbreitenden Omikron-Variante in den Tagen vor Weihnachten geschlossen. Ein Grund nach Münster zu "fliehen".

Erinnerungen an Vorfall in Preußen-Stadion

Der Abbruch des Drittliga-Fußballspiels am Sonntag in Duisburg wegen der rassistischen Anfeindungen gegen Aaron Opoku vom VfL Osnabrück weckt Erinnerungen an einen Vorfall, der sich am 14. Februar 2020 im Preußen-Stadion zugetragen hat.

Stadt stuft weitere Hunderassen als gefährlich ein



Der Rat hat mit der Neufassung der städtischen Hundesteuersatzung ab 1. Januar 2022 eine Bürgeranregung aufgegriffen: Assistenzhunde können auf Antrag von der Hundesteuer befreit werden.

Das Weihnachts-Wetter im Münsterland

Weiße Weihnachten im Münsterland? Es sieht nicht gut aus. So wird das Wetter an den Festtagen:

Corona-Überblick für das Münsterland

Münsters Inzidenz sinkt weiter Richtung 100er-Marke. Allerdings ist am Montag lag die Zahl der Neuinfektionen am Montag wieder bei über 100.



Münster: Neuinfektionen 103, Infizierte gesamt 13.852 (13.749), davon gesundet 12.900 (12.852), verstorben 139 (139), aktuell infiziert 813 (758); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 105,6 (107,1)

Neuinfektionen 103, Infizierte gesamt 13.852 (13.749), davon gesundet 12.900 (12.852), verstorben 139 (139), (758); die liegt bei (107,1) Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 22.397 (22.397), davon gesundet 20.837 (20.787), verstorben 308* (308), aktuell infiziert 1252 (1302); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 158,6 (158,6)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 22.397 (22.397), davon gesundet 20.837 (20.787), verstorben 308* (308), (1302); die liegt bei (158,6) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 8991 (8885), davon gesundet 8122 (8021), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 765 (760); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 155,0 (154,5)

Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 8991 (8885), davon gesundet 8122 (8021), verstorben 104 (104), (760); die liegt bei (154,5) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 77, Infizierte gesamt 27.913 (27.836), davon gesundet 25.579 (25.387), verstorben 379 (379), aktuell infiziert 1955 (2070); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 257,5 ( 253,7)

Neuinfektionen 77, Infizierte gesamt 27.913 (27.836), davon gesundet 25.579 (25.387), verstorben 379 (379), (2070); die liegt bei 253,7) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 112, Infizierte gesamt 19.215 (19.103), davon gesundet 17.322 (17.110), verstorben 297 (297), aktuell infiziert 1596 (1696); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 301,0 (301,0) – Stand Montag

* Der Kreis Borken hat die Werte des Vortages nachträglich korrigiert.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 20.12.2021, 3:21 Uhr)