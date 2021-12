Das war der Montag in Münster

2G plus bei Fitness und Schwimmen

Münster

Wer in einem Fitnessstudio trainieren oder in einem öffentlichen Bad schwimmen will, muss ab Dienstag neben dem 2G-Nachweis auch noch einen negativen Corona-Test vorlegen. Fitnessstudio-Betreiber sehen die Regelung mit gemischten Gefühlen.

Von Martin Kalitschke