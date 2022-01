Das war der Montag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Stromausfall wegen nasser Muffe

Der Verdacht hat sich bestätigt: Eine Muffe, in die Feuchtigkeit eingedrungen war, hatte am Neujahrsabend den Stromausfall in der südwestlichen Innenstadt ausgelöst. Techniker tauschten am Montag die Muffe an der Scharnhorststraße aus.



Geburtenzahlen gehen leicht zurück

Münsteranerinnen haben im vergangenen Jahr weniger Kinder zur Welt gebracht als im Jahr zuvor - entgegen des NRW-Trends.

Allwetterzoo zieht positive Bilanz

Der Allwetterzoo ist nach eigenen Angaben sehr erfolgreich durch das Krisenjahr 2021 gekommen: Die Monate Juli bis September sowie November und Dezember waren die jeweils besten im Zehnjahresvergleich.

Corona-Entwicklung in der Stadt

Die sogenannten „Containment-Scouts“ im städtischen Gesundheitsamt haben derzeit angesichts der explodierenden Corona-Inzidenz so viel zu tun wie nie. 77 Vollzeitstellen sind mit Mitarbeitern besetzt, die sich um die Kontaktnachverfolgung der neu Infizierten kümmern.

Hunderte Impfgegner bei unangemeldeter Demo

Obwohl die Impfpflicht-Gegner, die in den vergangenen Wochen immer montags mit einem sogenannten Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hatten, für den heutigen Montag (3. Januar) keine Demonstration angemeldet hatten, versammelten sich mehrere hunderte Teilnehmer in Münster.

Corona-Überblick für das Münsterland

Münster meldet erneut einen Höchstwert bei den Corona-Infektionen. Aktuell sind mehr als 1500 Menschen in der Stadt infiziert.



Münster: Neuinfektionen 127, Infizierte gesamt 15.440 (15.313), davon gesundet 13.735 (13.689), verstorben 139 (139), aktuell infiziert 1566 (1485); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 315,7 (316,7)

Neuinfektionen 127, Infizierte gesamt 15.440 (15.313), davon gesundet 13.735 (13.689), verstorben 139 (139), (1485); die liegt bei (316,7) Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 23.935* (23.935*), davon gesundet 22.193 (22.175), verstorben 317 (317), aktuell infiziert 1425 (1443); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 273,2 (273,2)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 23.935* (23.935*), davon gesundet 22.193 (22.175), verstorben 317 (317), (1443); die liegt bei (273,2) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 9562 (9456**), davon gesundet 8795 (8795**), verstorben 107 (106**), aktuell infiziert 660 (661); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 133,2 (132,8)

Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 9562 (9456**), davon gesundet 8795 (8795**), verstorben 107 (106**), (661); die liegt bei (132,8) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 192, Infizierte gesamt 29.927 (29.735), davon gesundet 27.724 (27.595), verstorben 387*** (387***), aktuell infiziert 1816 (1753); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 228,5 (228,5)

Neuinfektionen 192, Infizierte gesamt 29.927 (29.735), davon gesundet 27.724 (27.595), verstorben 387*** (387***), (1753); die liegt bei (228,5) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 140**, Infizierte gesamt 20.531 (20.464), davon gesundet 19.105 (18.799**), verstorben 305 (305), aktuell infiziert 1121 (1360); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 245,1 (245,1)



Neuinfektionen 140**, Infizierte gesamt 20.531 (20.464), davon gesundet 19.105 (18.799**), verstorben 305 (305), (1360); die liegt bei (245,1) *Die Daten vom Vortag haben sich durch Nachmeldungen verändert.

* Der Kreis Borken hat die Werte des Vortages nachträglich korrigiert.



** Vergleichswert ist der 31.12.2021

***Zwei Todesfälle wurden einem früheren Zeitpunkt in der Statistik zuegordnet.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 03.01.2021, 3.17 Uhr)