Das war der Montag in Münster

Vielleicht streift ein Wolf durch den Norden der Stadt - gesehen hat ihn dort aber noch niemand. Weitere Themen des Tages: Ein Überfall auf einen 15-Jährigen, Prozessfortsetzung im Fall einer Messerstecherei am Schlossplatz und Inventur im Zoo.

Was heute wichtig war

In Nordwalde ist vielleicht ein Wolf gesichtet worden. In Münsters Norden macht sich Unruhe breit. Der Sprecher der Kreisjägerschaft Münster, Lambert ­Focke, betont aber, die Menschen müssten keine Angst haben.

Unklarheit über Wolf in Nienberge

Im nördlichen Stadtgebiet herrscht Unruhe über die mögliche Anwesenheit eines Wolfes. Gesehen wurde aber offenbar keiner. Aus Nordwalde, nicht weit entfernt, berichten hingegen zwei Augenzeugen von möglichen Sichtungen. Angst haben müsse man aber nicht, betont der Experte.

Überfall auf 15-Jährigen

Am Samstagabend haben drei noch unbekannte Täter einen 15-Jährigen an der Friedrich-Ebert-Straße überfallen und ihm Smartphone und Portemonnaie gestohlen. Die Tat ereignete sich gegen 19.15 Uhr in der Nähe der Bushaltestelle Augustastraße. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Prozess um versuchten Totschlag geht weiter

Im Prozess um versuchten Totschlag im letzten Sommer am Schlossplatz wurden am Montag das Opfer des Messerangriffs und weitere Zeugen angehört. Auch der 16-jährige Ahlener, der neben einem 19-jährigen Ahlener angeklagt ist, äußerte sich erstmals zur Tat.

Großes Tiere-Zählen im Zoo

Alle Jahre wieder - werden im Zoo die Tiere gezählt. Die Aktion dauert über Wochen, und mittlerweile gibt es auch ein Ergebnis: 2933 Tiere in 267 Arten. Aber nicht alle Tiere lassen sich so einfach zählen...

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Patienten, die in Münster in Krankenhäusern behandelt werden müssen, steigt weiter. Auch Inzidenz und Zahl der aktuell Infizierten sind über das Wochenende gestiegen. Die Inzidenz liegt noch knapp unter dem NRW-Durchschnitt.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 31.01.2022, 3.47 Uhr)