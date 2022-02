Das war der Montag in Münster

Das Polizeipräsidium veröffentlicht die aktuelle Kriminalstatistik, die Polizei entdeckt zahlreiche Verstöße in Bordellen, in der Hohen Ward soll ein Tornado gewütet haben und der Kneipenkarneval an Weiberfastnacht steht bevor - das sind die Themen des Tages aus Münster.

In Münster entdeckten Einsatzkräfte von Polizei und Stadt ein illegales Bordell und stellten zudem in weiteren Betrieben viele weitere Verstöße fest. (Symbolbild)

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Polizei stößt bei Kontrollen auf illegales Bordell

Bei einer Kontrolle von Bordellbetrieben in Münster stellten Einsatzkräfte der Polizei und der Stadt mehrere Verstöße fest, unter anderem gegen die Corona-Schutzverordnung. Weil eines der Bordelle sogar ohne jegliche Genehmigung betrieben worden war, wurde es umgehend geschlossen.

Polizeipräsidium veröffentlicht Kriminalstatistik

Das Polizeipräsidium Münster stellte am Montag die Kriminalstatistik für das Jahr 2021 vor. Demnach sank die Zahl der Straftaten im vergangenen Jahr auf 26.293 Fälle – den zweitniedrigsten Wert in den zurückliegenden 20 Jahren.

Hohe Ward: Mögliche Tornado-Schäden entdeckt

Im Gebiet der Hohen Ward könnte ein kleinräumiger Tornado gewütet haben – zumindest deuten Spuren an einem Baum laut Einschätzung eines Mitarbeiters des Grünflächenamtes darauf hin. Auch im Stadtgebiet von Münster kam es infolge der Stürme zu zahlreichen Einsätzen und Schäden.

Corona-Regeln für Weiberfastnacht und Karneval

In einer Allgemeinverfügung, die am Montag vorgestellt wurde, stellt die Stadt Münster verbindliche Corona-Regeln für Weiberfastnacht und Karneval auf. Demnach ist Schunkeln erlaubt, Tanzen aber nicht; in Innenräumen gilt 2G-Plus, aber keine Maskenpflicht. Auch für den Straßenkarneval gab die Stadt grünes Licht. Lesen Sie mehr dazu, welche Corona-Regeln gelten und was die Gastronomen in Münster vorhaben:

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster und im Kreis Coesfeld wurden jeweils ein neuer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Insgesamt wurden im gesamten Münsterland 1956 Corona-Neuinfektionen gemeldet, das sind 1214 Fälle weniger als vor einer Woche. Zudem ist die 7-Tage-Inzidenz in allen Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Münster im Vergleich zur Vorwoche gesunken – einzig im Kreis Warendorf ist sie gestiegen.

Münster: Neuinfektionen 331, aktuell infiziert 6897 (+91 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1150,1 (-26,2)

Neuinfektionen 331, (+91 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die liegt bei (-26,2) Kreis Borken: Neuinfektionen 384, aktuell infiziert 8484 (-567 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1903,7 (-47,4)

Neuinfektionen 384, (-567 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-47,4) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 878, aktuell infiziert 3333 (-426 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1260,5 (-47,1)

Neuinfektionen 878, (-426 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die liegt bei (-47,1) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 363, aktuell infiziert 7465 (-170 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall*; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1349,6 (+66,2)

Neuinfektionen 363, (-170 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall*; die liegt bei (+66,2) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 681, aktuell infiziert 4288 (-713 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall*; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1588,2 (+/-0)



* Der Todesfall wurde nachträglich einem der vergangenen Tage zugeordnet.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 21.02.2022, 03.20 Uhr)