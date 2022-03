Das war der Montag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Die "Münsterland-S-Bahn" kann kommen und der Gleisausbau Münster-Lünen erhält Landesmittel. Weitere Themen des Tages: Vorerst keine Ukrainer aus Lublin in Münster, Platzprobleme in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in der York-Kaserne und ein Hintergrund zur Dreadlocks-Debatte.