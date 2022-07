Das war der Montag in Münster

Neue Kanalbrücke kommt an ihren endgültigen Platz

Münster

800 Tonnen schwer und etwas futuristisch: In dieser Woche wird die neue Kanalbrücke an der Wolbecker Straße an ihren endgültigen Standort geschoben. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Von Helmut P. Etzkorn