Das war der Dienstag in Münster

Der Tag der Entscheidung für den Musik-Campus, Baustart der Batterie-Forschungsfabrik, Gefängnis in Gefahr, Mottowochen der Abiturienten und ein goldenes Fundstück - das sind unsere Top-Themen des Tages.

Mottowoche: Nach zwei Jahren coronabedingter Pause feiern die angehenden Abiturienten in Münster in diesem Jahr wieder ihre letzten Schultage.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Panini-Album „Münster sammelt Münster“

Familie Wollbrink aus Gievenbeck hat in einem Bilder-Tütchen des Panini-Albums „Münster sammelt Münster“ den Goldsticker gefunden!

Das Aus für die bisher denkmalgeschützte JVA?

Aktuell wird nur ein Teilbereich der Mitte des 19. Jahrhunderts errichteten Justizvollzugsanstalt an der Gartenstraße genutzt. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe befürchtet, dass sie mittelfristig abgerissen werden könnte.

Rat entscheidet über Musik-Campus

An der Hittorfstraße westlich des Schlossgartens könnte ein gemeinsamer Musik-Campus von Stadt und Westfälischer Wilhelms-Universität entstehen. Am Mittwochabend entscheidet der Rat über die Realisierung des Projekts.

Bau der Batterie-Forschungsfabrik hat begonnen

Im Gewerbegebiet Hansa-Business-Park in Münster-Amelsbüren ist am Dienstag der Startschuss für ein technologisches Großprojekt gefallen.

Abiturienten feiern ihre letzten Schultage

Zwei Jahre in Folge fanden die bekannten Mottowochen an den Gymnasien aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht statt, in diesem Jahr scheint aber wieder alles beim Alten zu sein.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Münster ist weiter hoch. Die gute Nachricht ist jedoch: Weil es noch mehr Gesundmeldungen gibt, sinkt die Zahl der aktuell Infizierten weiter.

Münster: Neuinfektionen 1052, aktuell infiziert 8135 (-2048 im Vergleich zur Vorwoche; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1704,8 (+16,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1052, (-2048 im Vergleich zur Vorwoche; die liegt bei (+16,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 1730, aktuell infiziert 7526 (+1129 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle**; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2771,2 (+231,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1730, (+1129 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle**; die liegt bei (+231,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 602, aktuell infiziert 5330 (-1239 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1920,6 (+14,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 602, (-1239 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+14,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 3029, aktuell infiziert 25.918 (+15.302 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1749,7 (-189 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 3029, (+15.302 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (-189 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 717, aktuell infiziert 4177 (-1536 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1395,0 (+7,2 im Vergleich zum Vortag)

* Die Vortageswerte wurden teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

** Die drei Todesfälle im Kreis Borken wurden nachträglich Vortagen zugeordnet (Sterbedatum).

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 05.04.2022, 3.11 Uhr)

