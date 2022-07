Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Der Hamburger Tunnel am Bahnhof bot ursprünglich viele Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Davon sind nur noch ein paar Lehnbügel übrig und die Stadt erklärt, wieso. Die weiteren Themen des Tages: Der ÖPNV in Münster soll durch ein weiteres Fortbewegungsmittel ergänzt werden, Polizisten stoßen auf ein Drogenlabor und die Kranbesetzung dauert an.