Das war der Freitag in Münster

Das Dach der Lambertikirche wurde am Freitag von einer dünnen Schneeschicht bedeckt.

Münster startet weiß in den April

Der April macht wirklich, was er will. Seit Freitagmorgen ist Münster von weißem Puder bedeckt, im Tagesverlauf kamen weitere Flocken herunter. Wie es am Wochenende mit dem Winter-Wetter weitergeht:

Diese Corona-Regeln gelten noch ab Sonntag

In Nordrhein-Westfalen fallen die allermeisten Corona-Auflagen in der Nacht zu Sonntag weg. Die Corona-Schutzverordnung des Landes ist an die Vorgaben des Bundesinfektionsschutzgesetzes angepasst worden.

Schulleiter kritisiert Ende der Maskenpflicht

Am Montag entfällt in den Klassenzimmern die Maskenpflicht. Hendrik Snethkamp, Leiter des münsterischen Ratsgymnasiums, hält das für zu früh. Im Interview gibt er Einblicke in die Stimmung an Münsters Schulen.

Ukraine-Krieg: Preise in Imbissbuden ziehen an

Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind nicht nur in den heimischen Supermarktregalen angekommen. Auch die Betreiber von Imbissbuden und Schnellrestaurants spüren die Auswirkungen – und reagieren.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der Neuinfektionen hat die 1000er Marke wieder überschritten. Die gute Nachricht: Die Zahl der Gesundungen ist sprunghaft angestiegen und hat einen Rekordwert erreicht.

Münster: Neuinfektionen 1187, aktuell infiziert 10.409 (-1511 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1608,1 (+42,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1187, (-1511 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+42,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken *: Neuinfektionen 1734, aktuell infiziert 7680 (-1369 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2185,3 (+107,0 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1734, (-1369 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+107,0 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld *: Neuinfektionen 642, aktuell infiziert 7373 (-784 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2100,5 (-151,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 642, (-784 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (-151,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 3256, aktuell infiziert 17.960 (+8387 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2130,3 (+153,7 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 3256, (+8387 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+153,7 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 407, aktuell infiziert 5679 (-1298 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1647,3 (-246,2 im Vergleich zum Vortag)

* Die Vortageswerte wurden teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 01.04.2022, 3.23 Uhr)

