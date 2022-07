Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Noch gibt es keinen Aktionsplan seitens der Stadt für extreme Temperaturen, das soll sich aber bald ändern. Währenddessen hat eine Messstelle die bislang höchste Temperatur in Münster registriert. Außerdem ist der Streik am UKM beendet und der Normalbetrieb läuft langsam an – das sind die Top-Themen des Tages.