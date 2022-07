Das war der Montag in Münster

Münster

Drei Monate ist es her, als zuletzt ein Baustellen-Kran in Münster von einem Mann besetzt wurde. Jetzt wiederholt sich das Geschehen an einer Baustelle an der Hermannstraße offenbar. Weitere Top-Themen des Tages: Das Freibad in Hiltrup wurde geräumt und der Veranstalter findet nach dem Ausfall der Skatenight deutliche Worte.