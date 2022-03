Das war der Montag in Münster

In Münster tagte am Montag erstmals der Ukraine-Krisenstab. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Ukraine-Krisenstab in Münster tagt erstmals

Angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat die Stadt Münster einen Krisenstab eingerichtet. Ergebnis der ersten Sitzung am Montag: Die Stadt sei in der Lage, kurzfristig 500 Flüchtlinge aus der ­Ukraine aufzunehmen und zu versorgen, wie Oberbürgermeister Markus Lewe sagte.

Student aus Münster sitzt nahe Kiew fest

Er wollte in den Semesterferien nur seine Familie in Kiew besuchen. Anfang Februar flog Alex in die ukrainische Hauptstadt. „Ich habe nicht erwartet, dass Putin den Krieg anfängt“, erzählt der 22-Jährige im Videogespräch.

Busunglück in Inzell: Suche nach Unfallursache

Nach dem schweren Busunglück im oberbayrischen Inzell, bei dem 52 Personen aus Münster und Umgebung am Samstag teils schwer verletzt worden waren, kommen die Ermittlungen zur Unfallursache offenbar voran: Die Staatsanwaltschaft in Traunstein geht von einem Fahrfehler aus.

Wetter-Bilanz: So war der Winter in Münster

Erneut hat Münster einen zu warmen Winter erlebt: Kein einziger Tag mit Schneefall und zwischen Dezember und Februar gab es nur an 17 Tagen Nachtfrost – dafür war alles grau in grau.

Corona-Überblick für das Münsterland

Im Münsterland sind am Montag nach Angaben der Gesundheitsämter 30.590 Menschen akut nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert, das sind 119 Fälle mehr als in der Vorwoche. Seit Sonntag wurden 1298 Neuinfektionen und 1935 Genesungen gemeldet. In Münster sind aktuell 7184 Menschen mit Corona infiziert. Zudem wurde in der Domstadt ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Münster: Neuinfektionen 356, aktuell infiziert 7184 (+292 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1174,1 (+33,5)

Neuinfektionen 356, (+292 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die liegt bei (+33,5) Kreis Borken: Neuinfektionen 350, aktuell infiziert 7833 (-655 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1651,3 (+8,9)

Neuinfektionen 350, (-655 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+8,9) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 2860 (-473 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1223,8 (-8,6)

Neuinfektionen 0, (-473 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-8,6) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 592, aktuell infiziert 9026 (+229 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1342,9 (+53,5)

Neuinfektionen 592, (+229 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+53,5) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 3687 (-601 im Vergleich zur Vorwoche), keineTodesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1243,6 (±0)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 28.02.2022, 03:20 Uhr)