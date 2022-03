Das war der Dienstag in Münster

Münster

Der erste gastronomische Betrieb, der in das "Hansator" am Hauptbahnhof zieht, steht fest. Weitere Top-Themen: Die Stadt erntet Kritik für einen unbeleuchteten Radweg, das "4tel-Fest" geht wieder an den Start und gute Nachrichten von Student Alex auf seiner Flucht vor dem Krieg in der Ukraine.