Das war der Mittwoch in Münster

Alex - ein Student aus Münster im Krieg

Es herrscht Funkstille, das erste Mal seit gut einer Woche. Von Alex, dem Studenten aus Münster, der in der Ukraine feststeckt, ist an diesem Dienstag nichts zu hören, geschweige denn zu lesen. Whatsapp-Nachrichten an ihn werden zugestellt, bleiben aber ohne Antwort.

Regelmäßig berichten die WN über den münsterischen Studenten, der gerade seine Familie nahe Kiew besuchte, als Russland plötzlich seinen Angriff startete. Auf wn.de finden Sie alle weiteren Berichte von Alex aus der Ukraine.

Resolution aus der Stadt des Westfälischen Friedens

Die Stadt des Westfälischen Friedens ruft zum Frieden in der Ukraine auf: Mit einer breiten Zustimmung hat der Hauptausschuss des Rates am Mittwochnachmittag die parteiübergreifende Resolution „Pax Optima Rerum – Münster ruft zum Frieden auf!“ verabschiedet.

Münster solidarisiert sich mit der Ukraine Ende Februar sind russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Auch in Münster solidarisieren sich seitdem viele Menschen mit der Ukraine. Zahlreiche Aktionen gegen Krieg und für Frieden hat es bereits gegeben. Foto: Oliver Werner Auf der Rathaustreppen haben Münsteranerinnen und Münsteraner nach Kriegsbeginn Kerzen und Botschaften abgelegt. Foto: Matthias Ahlke „Wir denken an euch“, steht auf einem der Plakate, das vor dem Rathaus abgestellt wurde. Foto: Matthias Ahlke Das Uniklinikum Münster (UKM) leuchtete weithin sichtbar in den Farben der Ukraine. Foto: Oliver Werner Und auch das Schloss wurde als Zeichen der Solidarität in Blau und Gelb angestrahlt. Foto: Oliver Werner Im Rahmen der Aktion „Light for Peace“ wurde das historische Rathaus in Münster in Regenbogenfarben angestrahlt. Die Säulen des Rathauses leuchteten zusätzlich in den Farben Blau und Gelb, den Farben der Ukraine. Foto: Matthias Ahlke Die bislang größte Solidaritätsaktion gab es bei einer Mahnwache auf dem Prinzipalmarkt. Die Parteien FDP, Bündnis 90/Die Grünen, CDU und SPD hatten am 25.Februar zu einer Mahnwache aufgerufen. Foto: Oliver Werner Etwa 5000 Menschen folgten dem Aufruf der Parteien und versammelten sich auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Oliver Werner Im Historischen Rathaus wurde ein Friedenslicht entzündet. brennt im Historischen Rathaus. Oberbürgermeister Markus Lewe und seine Amtskollegin Katharina Pötter aus Osnabrück hatten das Licht gemeinsam im Friedenssaal angesichts der bedrohlichen Lage in der Ukraine entzündet. Foto: Stadt Münster Die Stadt hat auch nach außen sichtbar ein Zeichen für den Frieden in Europa gesetzt und am Stadtweinhaus eine Europaflagge gehisst. Foto: Stadt Münster Zahlreiche Bäckereien verkauften zuletzt Gebäck in den Farben der Ukraine – so auch Krimphove in Münster. Der Erlös vom Verkauf geht an die Ukraine-Hilfe. Foto: Matthias Ahlke Etwa 550 Schülerinnen und Schüler der Realschule im Kreuzviertel haben einen Friedensmarsch zum Friedenssaal im Rathaus veranstaltet. Foto: Matthias Ahlke Die Schüler trugen eine Wimpelkette bei sich, die im Anschluss am Rathaus befestigt wurde. Auf den Wimpeln haben die Schülerinnen und Schüler ihre Gedanken und Wünsche notiert. Unter anderem war dort „Kein Krieg!“ zu lesen. Foto: Matthias Ahlke Auch viele andere Schulen in Münster solidarisierten sich mit der Ukraine. Die Schulgemeinde des Schillergymnasiums haben sich auf dem Schulhof in Form eines Friedenssymbols aufgestellt. Rund 800 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte versammelten sich hierzu mit blauen, gelben und weißen Papierbögen, die in die Luft gehalten wurden. Foto: Schillergymnasium Münster Für das Friedenssymbol entschied man sich auch an der Mathilde-Anneke-Gesamtschule. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte wollten so ein Zeichen für Frieden und Solidarität setzen. Foto: Mathilde-Anneke-Gesamtschule Die mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Hiltrup zeigten sich ebenfalls solidarisch und bildeten auf dem Sportplatz mit blauen und gelben Schildern die Ukraine-Flagge nach. Foto: KvG Am Schulzentrum Wolbeck zeigten die knapp 1500 Schülerinnen und Schüler gemeinsam Flagge gegen den Krieg in der Ukraine. Foto: Schulzentrum Wolbeck Auch das Pascal-Gymnasium hat ein Zeichen für den Frieden gesetzt. „Als Europaschule fühlt die Schulgemeinschaft sich dem Friedensgedanken und Besinnen auf gemeinsame Grundwerte in besonderer Weise verpflichtet“, teilte die Schule mit. Foto: Pascal-Gymnasium Der Turm der Epiphaniaskirche strahlte ebenfalls in den Farben der ukrainischen Flagge. Foto: privat Die Münsteranerin Karin Klas zeigt auf ihre ganz eigene Art Flagge: Jeden Abend spielt sie um 18 Uhr auf dem Saxofon die ukrainische Nationalhymne als Zeichen ihrer Solidarität. Foto: Pjer Biederstädt Blau und gelb mal anders: Der Allwetterzoo Münster veranstaltet eine Spendenaktion. Der Zoo öffnet an einem Abend zusätzliche Stunden, an der Kasse gilt das „Zahl‘ was du willst“-Prinzip. Die Einnahmen werden an den Förderverein Münster-Lublin gespendet. Foto: Allwetterzoo Münster Solidarität auch auf dem Fußballplatz: Beim Spiel des SC Preußen Münster gegen Alemannia Aachen in der B-Junioren-Bundesliga (U17) zeigten Spieler und Verantwortliche ihren Wunsch nach Frieden. Foto: Jonas Austermann

Karneval und Corona

Ein Blick auf die Corona-Übersicht des Landes NRW zeigt: Nirgendwo ist die Inzidenz derzeit so hoch wie in Köln. Doch auch in Münster wurde relativ kurzfristig Kneipenkarneval gefeiert. Gibt es einen Zusammenhang mit der steigenden Inzidenz im Stadtgebiet?

WN News App mit neuen Push-Kategorien

Bislang konnten Sie in unserer WN News App Push-Nachrichten zu internationalen, nationalen und regionalen Top-News, zur aktuellen Verkehrslage und zu Preußen Münster erhalten. Nun erweitern wir unser Angebot.

Corona-Wochenreport

Die Corona-Lage entwickelt sich bei den jungen Erwachsenen in Münster anders als in den übrigen Altersgruppen. In der vergangenen Woche ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den 18- bis 19-Jährigen im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster wurden am Mittwoch deutlich mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet als noch in der Vorwoche. Die Zahlen der Corona-Patienten aus den münsterischen Krankenhäusern sind stabil.



Münster: Neuinfektionen 963, aktuell infiziert 6354 (+386 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.244,3 (+82,2 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 963, (+386 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die liegt bei (+82,2 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 1230, aktuell infiziert 9016 (+1526 im Vergleich zur Vorwoche), vier weitere Todesfälle**; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2.043,3 (+73,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1230, (+1526 im Vergleich zur Vorwoche), vier weitere Todesfälle**; die liegt bei (+73,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 700, aktuell infiziert 4328 (+1140 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.661,9 (+99,7 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 700, (+1140 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die liegt bei (+99,7 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 1045, aktuell infiziert 9211 (+1008 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.255,3 (-36,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1045, (+1008 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-36,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 559, aktuell infiziert 4302 (+290 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.359,3 (-20,2 im Vergleich zum Vortag)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 09.03.2022, 03:32 Uhr)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

** Der Kreis Borken hat die Todesfälle nachträglich einem bereits zurückliegenden Tag (Datum des Todestages) zugeordnet