Das war der Dienstag in Münster

Student Alex will Kiew verlassen - Dr. Oleksiy Semeniy sitzt noch immer dort fest. In Münster sammelt der Allwetterzoo Spenden für ukrainische Flüchtlinge. Eine Blindgänger-Entschärfung, die städtischen Verkaufsbemühungen zum Altenheim Klarastift sowie die Reaktionen der Münsteraner auf die hohen Spritpreise - das sind die Themen des Tages.

Feuerwerker Horst Schöwe und Peter Asmussen mit dem entschärften Blindgänger an der Robert-Koch-Straße. Foto: Dominik Schlatt/Stadt Münster

Alex - ein Student aus Münster im Krieg

Tag elf des Ukraine-Krieges: Alex will sich am Montag von Kiew aus auf den Weg Richtung Lemberg im Westen des Landes machen – eine gefährliche Reise.

Regelmäßig berichten die WN über den münsterischen Studenten, der gerade seine Familie nahe Kiew besuchte, als Russland plötzlich seinen Angriff startete. Auf wn.de finden Sie alle weiteren Berichte von Alex aus der Ukraine.

Münsteraner harrt in Kiew aus

Dr. Oleksiy Semeniy promovierte einst an der WWU. Nun sitzt der Politikwissenschaftler mitten im Krieg in der Hauptstadt Kiew fest. Mit den WN spricht er Explosionen, knappe Lebensmittelvorräte und seine Einschätzung der aktuellen politischen Lage.

Allwetterzoo: Spendenaktion für die Ukraine

Am Freitag will der Allwetterzoo Münster ausnahmsweise in den Abendstunden unter dem bekannten Motto "Zahl' was du willst" öffnen. Die Einnahmen sollen vollständig an den Förderverein Münster-Lublin gespendet werden. Der Verein unterstützt den humanitären Einsatz in der polnischen Partnerstadt Lublin für geflüchtete Menschen aus der Ukraine.

Bombenentschärfung am Hüfferstift

An der Robert-Koch-Straße in Münster war bei Bauarbeiten ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Es folgte eine Evakuierung samt anschließender Entschärfung der Bombe.

Reaktionen auf gestiegene Spritpreise

Die Spritpreise steigen immer weiter. Wie reagieren Tankstellenbetreiber und Autofahrer auf die stark gestiegenen Kosten an den Zapfsäulen?

Klarastift: Stadt haftet mit weiteren vier Millionen Euro

Seit zwei Jahren schon will die Stadt Münster das Seniorenheim Klarastift verkaufen. Ein neuer Träger ist zwar gefunden, doch die Stadt Münster bleibt offenbar weiterhin als Minderheitengesellschafter beteiligt, was hohe Haftungsrisiken nach sich zieht.

Corona-Überblick für das Münsterland

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter am Dienstag 31.690 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, das sind 3054 Personen mehr als vor einer Woche. Seit Montag wurden 3187 Neuinfektionen und 3648 Genesungen gemeldet. In Münster wurden deutlich mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet als noch in der Vorwoche, auch die Inzidenz steigt weiter an.



Münster: Neuinfektionen 882, aktuell infiziert 5829 (-334 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1162,1 (+17,7 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 882, (-334 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+17,7 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 896, aktuell infiziert 8679 (+1154 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1970,2 (+92,0 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 896, (+1154 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die liegt bei (+92,0 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 515, aktuell infiziert 4043 (+924 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1.562,2 (+40,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 515, (+924 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+40,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 383, aktuell infiziert 9217 (+1006 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1292,1 (+29,6 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 383, (+1006 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+29,6 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 511, aktuell infiziert 3922 (+304 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1379,5 (+45,4 im Vergleich zum Vortag)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 08.03.2022, 03:31 Uhr)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.