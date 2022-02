Das war der Dienstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Gericht bewertet Kiosk und Imbiss als Ganzes

Der Imbiss „Hafen Döner & Pizza“ am Hansaring darf auch künftig nicht bis spät in die Nacht öffnen. Die Klage des Imbissbetreibers Murat Aydogdu auf Verlängerung seiner Öffnungszeiten wies das Verwaltungsgericht Münster am Dienstag ab.



Covid-19-Impfangebot in Apotheken

Am Dienstagmorgen erfolgte der offizielle Startschuss, seitdem wird in münsterischen Apotheken gegen Covid-19 geimpft – jedenfalls theoretisch. Denn praktisch gab es am ersten Tag - und offenbar auch im Vorfeld - kaum eine Nachfrage nach dem Angebot.

Autofahrer in Münster: 26 Minuten für 16,9 Kilometer

In der Fahrradstadt Münster ist die Zahl der Kraftfahrzeuge seit 2012 weiter gewachsen – auf mittlerweile 170.424. Pro 100 Einwohner gerechnet ist das aber nach wie vor deutlich niedriger als im NRW-Schnitt.

Missbrauchskomplex: Ermittler und Reul tauschen sich aus

Es ist ein Puzzle-Spiel des Abscheulichen, das die Ermittlungskommission Rose im Missbrauchskomplex Münster betreiben muss. Nun kann der Leiter "Zentrale Ermittlungen" seinem Dienstherrn - NRW-Innenminister Herbert Reul - eine gute Nachricht überbringen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Dienstag mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Damit ist die Zahl der aktuell infizierten Münsteranerinnen und Münsteraner im Vergleich zum Vortag gesunken.



Münster: Neuinfektionen 789, Infizierte gesamt 29.381 (28.592), davon gesundet 23.369 (22.240), verstorben 152 (152), aktuell infiziert 5860 (6200); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1034,1* (1062,3)



* Die Bezirksregierung Münster gibt am Dienstag für Münster eine abweichende 7-Tage-Inzidenz von 1033,8 an.



** Die Kreisverwaltung hat die Vortages-Werte teilweise korrigiert.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 08.02.2022, 4.51 Uhr)