Das war der Montag in Münster

Die Stadt Münster erlässt ein Glasverbot am Aasee. Weitere Top-Themen des Tages: Die Tarifbeschäftigten am UKM streiken, am Forschungscampus Ost wird Richtfest gefeiert und am Roggenmarkt eröffnet ein niederländisches Unternehmen eine Filiale.

Was heute wichtig war

Kein Glas am Aasee mehr

Im Bereich des vorderen Aasees wird auch dieses Jahr vorsorglich ein Glasverbot verhängt. Das hat die Stadt am Montagmittag mitgeteilt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung wurde bereits auf den Weg gebracht.

Tarifbeschäftigte am UKM streiken

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch (12. und 13. April) alle Tarifbeschäftigten der sechs Unikliniken in NRW zu Warnstreiks aufgerufen. Am Universitätsklinikum in Münster wurden bereits Vorkehrungen getroffen.

Richtfest am Forschungscampus Ost

Am Montag wurde auf Münsters größter Baustelle Richtfest gefeiert: Am Coesfelder Kreuz entsteht der "Forschungscampus Ost", in dem künftig rund 900 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten sollen.

Raum für die medizinische Forschung Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz: Die Bläser-Band Galaxy Brass Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz: Dies ist der BBIM Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz der kaufmännische Direktor der UKM, Dr. Christoph Hoppenheit Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz. der Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Frank Ulrich Müller Foto: Matthias Ahlke Richtfest des Forschungscampus Ost von MedForCe und BBIM am Coesfelder Kreuz. Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, Isabel Pfeiffer-Poensgen Foto: Matthias Ahlke

"Dille & Kamille" zieht am Roggenmarkt ein

Für das Ladenlokal von "Granit" am Roggenmarkt in Münster gibt es einen Nachmieter: In der Filiale des niederländischen Unternehmens "Dille und Kamille" wird es „alles für Haus, Garten und Küche“ geben – unter einem bestimmten Motto.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter am Montag aktuell 36.169 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert, das sind 11.664 weniger gegenüber der Vorwoche. Seit Sonntag wurden 4036 Neuinfektionen und 6149 Genesungen gemeldet. Auch in Münster sinkt die Zahl der Neuinfektionen deutlich.



Münster: Neuinfektionen 469, aktuell infiziert 7836 (-397 im Vergleich zur Vorwoche), die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1717,1 (-55,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 469, (-397 im Vergleich zur Vorwoche), die liegt bei (-55,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken: Neuinfektionen 863, aktuell infiziert 7677 (+751 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2287,5 (+4,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 863, (+751 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+4,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 1144, aktuell infiziert 4924 (-702 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1801,9 (-2,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1144, (-702 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-2,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 712, aktuell infiziert 11.336 (-11.684 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1631,4 (+176,2 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 712, (-11.684 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+176,2 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 848, aktuell infiziert 4396 (+368 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1723,4 (±0 im Vergleich zum Vortag)

* Die Vortageswerte wurden teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 11.04.2022, 3.10 Uhr)

