Das war der Montag in Münster

Seit dem 3. April gelten in NRW andere Corona-Schutzmaßnahmen. Unter anderem ist die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, wie etwa in Geschäften und in Supermärkten, Geschichte. Dennoch tragen viele Menschen weiterhin die Mund-Nasen-Bedeckung – auch in Münster, wie eine Straßenumfrage gezeigt hat.

Foto: Oliver Werner