Das war der Donnerstag in Münster

Unklare Vorgaben zu ungenutzten Corona-Tests sorgen an Schulen für Verwirrung und Verärgerung. Weitere Themen des Tages: Die Baukran-Besetzung dauert an, keine Spur vom gestohlenen „Skulptur-Projekt“, Freizeittipps für das Wochenende und die Einschätzung einer gefragten Publizistin zum Ukraine-Krieg.

Was heute wichtig war

Eine Lehrerin verteilt Corona-Schnelltests in einer Klasse.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Müllsammler harrt weiter auf Kran aus

Der „Müllsammler“ aus Kinderhaus hält Polizei und Rettungskräfte weiter in Atem. Auch am Donnerstag kam der Mann nicht von dem Baukran an der Hammer Straße herunter.

Marina Weisband über den Ukraine-Krieg

Die in Münster lebende Publizistin Marina Weisband hat sich bei einer Veranstaltung der Jüdischen Gemeinde zum Ukraine-Krieg geäußert. Weisband ist in der Ukraine geboren, ihre Einschätzung der gegenwärtigen Lage ist aktuell sehr gefragt.

Polizei stellt Ermittlungen nach Kunstraub ein

Das Kunstwerk „Progetto Pozzo di Münster“, das zu den Skulptur Projekten 1987 gehörte, ist Ende Februar vom alten Hörster Friedhof gestohlen worden. Trotz einer hohen ausgesetzten Belohnung fehlt von der tonnenschweren Bronze-Plastik nach wie vor jede Spur.

Verwirrung um Corona-Tests an Schulen

Die Schulen in NRW rätseln, wie es mit ihren noch unverbrauchten Corona-Tests weitergeht: Nach einer Email vom Montag, nach der alle Tests wieder eingesammelt würden, ruderte das Schulministerium zunächst zurück. Schulleiter in Münster reagieren mit Kopfschütteln.

Das ist los am Wochenende

An diesem Wochenende begrüßt das Münsterland den "Wonnemonat" Mai. Viele Veranstaltungen locken nach draußen.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Stadt Münster hat am Donnerstag erneut einen Corona-Todesfall gemeldet. Es ist der 200. seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden mehr als 500 Neuinfektionen bestätigt.

Münster: Neuinfektionen 532, aktuell infiziert 7718 (+1314 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1460,5 (-152,6 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 532, (+1314 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfälle; die liegt bei (-152,6 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken *: Neuinfektionen 692, aktuell infiziert 5812 (-481 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1459,3 (-129,3 im Vergleich zum Vortag

Neuinfektionen 692, (-481 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die liegt bei (-129,3 im Vergleich zum Vortag Kreis Coesfeld *: Neuinfektionen 446, aktuell infiziert 4285 (-904 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1181,2 (-276,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 446, (-904 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-276,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 789, aktuell infiziert 6537 (-1301 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 824,9 (-108,6 im Vergleich zum Vortag) - Stand Donnerstag

Neuinfektionen 789, (-1301 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-108,6 im Vergleich zum Vortag) - Stand Donnerstag Kreis Warendorf: Neuinfektionen 536, aktuell infiziert 3972 (-104 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1277,5 (-37,8 im Vergleich zum Vortag)

* Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 28.04.2022, 03.11 Uhr)

