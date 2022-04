Das war der Freitag in Münster

Fast überall in Münsters Gastronomie hat es massive Preiserhöhungen gegeben. Weitere Themen des Tages: Der Krieg in der Ukraine macht älteren Menschen Angst, die frühzeitige Bekämpfung einer Raupenplage und das Fahrradnetz 2.0.

Was heute wichtig war

Ein Kneipenwirt zapft in einer Gaststätte Bier.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Interview über die Kriegsangst älterer Menschen

Dr. Tilman Fey ist Chefarzt der Abteilung für Gerontopsychiatrie beim LWL. Er spricht im Interview über die besondere Belastung für die Generationen von 1930 bis 1945 durch den Krieg in der Ukraine - aber auch über mögliche Chancen der Aufarbeitung und Annährung.

Frühzeitige Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners

Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners wird in diesem Jahr voraussichtlich Ende April, Anfang Mai starten. An rund 200 Standorten im gesamten Stadtgebiet werden Eichen mit dem mikrobiologischen Biozid Foray ES besprüht.

Velorouten-Projekt in Münster

Unter dem Titel „Fahrradnetz 2.0“ hat die Stadtverwaltung ein Ratspapier vorgelegt, das im Zusammenhang mit der Veloroutenplanung eine interessante Information enthält. Es geht um den stark frequentierten Bahnübergang Geist, der viele Radler ausbremst.

Gastro-Preise steigen massiv

Der Krieg in der Ukrai­ne und die Inflation sorgen überall für gestiegene Preise. Das macht sich auch in der heimischen Gastronomie bemerkbar. Um noch wirtschaftlich arbeiten zu können, mussten viele Restaurants ebenfalls ihre Preise deutlich anheben.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der mit Corona Infizierten bleibt hoch in Münster. Die Stadt meldet über 1400 Neuinfektionen. Derzeit gibt es in der Domstadt 6980 Corona-Infizierte. Das sind 509 weniger als noch vor einer Woche und 576 mehr als am gestrigen Donnerstag.

Münster: Neuinfektionen 1453, aktuell infiziert 6980 (-509 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1115,0 (+71,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1453, (-509 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+71,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 1202, aktuell infiziert 6857 (-1509 im Vergleich zur Vorwoche) - vier Todesfälle**; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1229,9 (+17,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1202, (-1509 im Vergleich zur Vorwoche) - vier Todesfälle**; die liegt bei (+17,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 498, aktuell infiziert 5272 (-849 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1462,1 (-96,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 498, (-849 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-96,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 1452, aktuell infiziert 8858 (-1843 im Vergleich zur Vorwoche) - fünf Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 949,6 (-65,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1452, (-1843 im Vergleich zur Vorwoche) - fünf Todesfälle; die liegt bei (-65,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 982, aktuell infiziert 4085 (-1056 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1135,5 (+96,6 im Vergleich zum Vortag)

*Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

**Der Kreis Borken hat die Todesfälle auf vergangene Tage zurückdatiert.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 22.04.2022, 03.10 Uhr)

Abonnieren Sie kostenfrei unseren Messenger-Service

Wählen Sie links Ihren Messenger. Bei Telegram müssen Sie nach unserem Kontakt "westnach_bot" suchen. Sowohl beim Facebook Messenger als auch bei Telegram abonnieren Sie unseren Service, indem Sie das Wort "Start" senden. Bei Notify genügt es, den Kanal "Westfälische Nachrichten" zu abonnieren.