Das war der Montag in Münster

Vizekanzler Robert Habeck auf Wahlkampf in Münster

In knapp zwei Wochen findet die Landtagswahl 2022 in NRW statt. Im Rahmen der Wahlkampftour der Grünen wurde Robert Habeck am Montag von vielen Münsteranern auf dem Domplatz empfangen und brachte eine lokale Energiewende zur Sprache.

Der erste Schultag ohne Test- und Maskenpflicht

Die Stadt Münster steht nach den Osterferien auf dem Spitzenplatz der Corona-Inzidenz in ganz NRW. Gleichzeitig fallen an den Schulen neben der bereits beendeten Maskenpflicht nun auch die regelmäßigen Tests weg. Das passt für viele Schulleiterinnen und Schulleiter in Münster nicht so recht zusammen.

Mordprozess gegen Münsteraner geht in Revision

Lebenslang - so lautete das Urteil in erster Instanz gegen einen 53-jährigen Münsteraner wegen Mordes an dem Lebensgefährten seiner Mutter. Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil nach der Revision des Angeklagten aufgehoben hatte, begann heute in Münster erneut der Prozess - genau zwei Jahre nach der Tat.

Erstmals eine Frau an der Polizei-Spitze in Münster?

Wenn an diesem Dienstag in Düsseldorf das NRW-Landeskabinett zusammentritt, steht eine wichtige Personalentscheidung an: Innenminister Herbert Reul will nach Recherchen unserer Zeitung erstmals eine Frau für den Chefposten im Polizeipräsidium vorschlagen.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Münster hat aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Und diese ist erneut gestiegen: Laut RKI liegt sie bei 1697,8 - im Vergleich zum Vortag ein Plus von 183,5. Die vom RKI gemeldete Inzidenz für NRW ist leicht gesunken und liegt mit 764 deutlich unter dem Wert aus Münster. Grund für die höhere Inzidenz ist hier eine steigende Anzahl an Neuinfektionen.

Münster: Neuinfektionen 492, aktuell infiziert 6701 (-1414 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1679,8 (+220,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 492, (-1414 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+220,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken: Neuinfektionen 467, aktuell infiziert 6176 (-1942 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1660,4 (+126,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 467, (-1942 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+126,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld : Neuinfektionen 786, aktuell infiziert 3885 (-724 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1506,5 (-136,4 im Vergleich zum Vortag)

: Neuinfektionen 786, (-724 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-136,4 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 6376 (-1877 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 965,2 (-108 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 0, (-1877 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-108 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf*: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 3322 (-1819 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1276,8 (+138,4 im Vergleich zum Vortag)

*Die Kreise Steinfurt und Warendorf haben am Sonntag keine Meldung neuer Corona-Fälle vorgenommen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 25.04.2022, 03.12 Uhr)

