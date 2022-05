Das war der Donnerstag in Münster

In Angelmodde gehen Eltern auf die Barrikaden. Grund ist ein "Kollaps mit Ansage". Weitere Themen des Tages: eine Friedensdemo, Neuerungen beim Vainstream-Festival und ein Urteil im Prozess um den Banküberfall in Münsters Arkaden.

Schüler demonstrieren gegen Krieg

3300 Schüler bei Friedensdemo Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Münsters sind am Donnerstag (19. Mai) auf die Straße gegangen, um für Frieden zu demonstrieren. Laut Polizei beteiligten sich 3300 Menschen an dem Marsch durch die Innenstadt. Das Besondere: Organisiert hatten die Aktion Schüler, zunächst ohne ihre Schulen. Diese zehn Schülersprecherinnen und -sprecher des Paulinums, des Schillergymnasiums und der Marienschule haben alles selbst geplant und durchgeführt: Thomas Drude, Pascal Kanngießer, Jule Menke, Raphael Schnocks, Abrafi Owusu Sekyere, Mathias Korkes, Luca Näpel, Lena Prange, Ida Neve und Karlotta Mühlmeyer. Andreas Nowak (v.l.; Schulleiter Schillergymnasium), Marlies Baar (Schulleiterin Marienschule) und Dr. Tobias Franke (Leiter Paulinum) waren stolz auf ihre Schüler und froh, dass diese sich gegen ihre Bedenken durchgesetzt haben, wie Franke sagte. Eingeladen mitzumachen waren alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen Münsters. Die Schüler-Friedensaktion stand unter dem Motto "Ein Schritt Richtung Frieden". Startpunkt war am Schlossplatz. Von dort ging es über den Stadtgraben vorbei am Paulinum bis zum Aasee und in die Aegidiistraße. Dort kam es zu kurzen Verkehrsbehinderungen für Autofahrer und Busse, die sich laut Polizei jedoch schnell auflösten. Von der Universitätsstraße bogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab auf den Schlossplatz. Dort gab es eine Abschlusskundgebung mit kurzen Wortbeiträgen.

"Kollaps mit Ansage": Kita muss zwei Gruppen schließen

Vainstream-Festival kehrt verändert zurück

Banküberfall in Münsters Arkaden: Täter verurteilt

Gewitter: Umgestürzte Bäume und Störungen im Bahnverkehr

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist wieder leicht angestiegen. Mehr als 2400 Menschen in Münster sind aktuell nachweislich infiziert. Der Grund: Am Donnerstag war die Zahl der Neuinfektionen doppelt so hoch wie die der Gesundungen.

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und Genesungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen für das Münsterland und die einzelnen Landkreise. Weiterhin bilden wir aber tagesaktuellen Corona-Inzidenzen ab.

Münsterland-Inzidenzwerte am Donnerstag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern): Stadt Münster: 406,1 (-34,5)

(-34,5) Kreis Borken : 556,9 (-52,4)

: (-52,4) Kreis Coesfeld : 510,6 ( -88,4)

: -88,4) Kreis Steinfurt : 542,2 (-54,2)

: (-54,2) Kreis Warendorf: 497,1 (-29,5)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 19.05.2022, 03.10 Uhr)

