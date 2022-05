Das war der Freitag in Münster

40 Verletzte und „Schneise der Verwüstung“ in Paderborn – Fernverkehr in NRW beeinträchtigt

Unwetter in NRW

Münsterland

Bei dem schweren Unwetter am Freitag sind im Raum Paderborn 30 bis 40 Menschen verletzt worden, davon mindestens zehn schwer. Im Münsterland konnte am frühen Abend vorerst Entwarnung gegeben werden. Der Fernverkehr ist mitunter in NRW beeinträchtigt.

Von Ralf Repöhler, Linda Schinkels, Anna Spliethoff, Carsten Vogel, Mirko Ludwig und Lea Wolfram