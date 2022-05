Das war der Mittwoch in Münster

Kegelclub in Untersuchungshaft: Erste Zweifel an Brandursache

Münster

Auf Mallorca sitzen 13 Männer eines Kegelclubs aus Münster und Umgebung in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, für einen Brand in einer Bar verantwortlich zu sein. Mittlerweile gibt es jedoch Zweifel an der Brandursache.

Von Ralf Repöhler, Dirk Anger und Thomas Schubert