Das war der Mittwoch in Münster

Münster

Vor fünf Tagen wurde der erste Affenpocken-Fall in Münster bekannt. Wie es dem Patienten geht, ist eines unserer Themen des Tages. Außerdem blicken wir auf den Start des 9-Euro-Tickets, die Lage an den Tankstellen an Tag 1 des Tankrabatts und eine Baustelle, die den Verkehr in der Altstadt auf den Kopf stellen wird.