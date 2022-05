Was heute wichtig war

Münster

In Münster wurde erneut eine Weltkriegsbombe gefunden. Die Entschärfung hat sich auch auf den Zugverkehr ausgewirkt. Weitere Themen des Tages: Durch den Streik am Uniklinikum ist die dazugehörige Kita in der Notbetreuung, die Ursache für einen Werkstatt-Großbrand wurde ermittelt und eine Brauerei stoppt ihren Pils-Verkauf.