Das war der Dienstag in Münster

Missbrauchs-Gutachten erreicht Staatsanwaltschaft

Störung im Kassensystem von dm-Filialen

Seelsorger-Besuch bei den Kegelbrüdern auf Mallorca

Einstimmiger Ratsbeschluss zur Schule in Roxel

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Am Dienstag ist die Inzidenz in Münster sprunghaft auf 642,2 angestiegen. Die Stadt meldet doppelt so viele Neuinfektionen wie Gesundmeldungen. Aktuell sind fast 2700 Menschen in Münster nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und Genesungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen für das Münsterland und die einzelnen Landkreise. Weiterhin bilden wir aber tagesaktuellen Corona-Inzidenzen ab.

Münsterland-Inzidenzwerte am Dienstag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern): Stadt Münster : 642,2 (+197,2)

: (+197,2) Kreis Borken : 845,7 (+161,4)

: (+161,4) Kreis Coesfeld : 1371,0 (+405,9)

: (+405,9) Kreis Steinfurt : 533,0 (+99,0)

: (+99,0) Kreis Warendorf: 904,8 (+248,4)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 14.06.2022, 03.11 Uhr)

