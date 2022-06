Das war der Dienstag in Münster

Tarifstreit an Unikliniken: Rund 600 Beschäftigte streiken in Münster

Münster

Seit mehr als sieben Wochen streiken die Beschäftigten aus den sechs Unikliniken in NRW für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Personal. Am Dienstag gingen rund 600 von ihnen bei einem zentralen Streiktag in Münster auf die Straße.

Von Simon Beckmann