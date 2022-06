Das war der Freitag in Münster

Münster

Der Brand in der Kfz-Werkstatt „Kultblechschmiede“ hat Betreiber Michael Lodde an den Rand der Kapitulation gebracht. Doch mittlerweile richtet der Schrauber seinen Blick nach vorne: Er will sein „Lebenswerk“ neu aufbauen. Dabei helfen soll auch eine Spendenkampagne.

Von Simon Beckmann