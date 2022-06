Das war der Dienstag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Nach dem Cyberangriff auf die FH Münster gibt es neue Erkenntnisse, Abrissarbeiten am Bremer Platz, ein schwerer Unfall am Vormittag auf der B 51 und die Situation im Hiltruper Freibad zum Zeitpunkt des tragischen Unfalls: Das sind unsere Top-Themen am Dienstag.