Das war der Freitag in Münster

Mit einer Schnellbremsung verhindert ein Zugführer am Hauptbahnhof die Kollision mit einem Kind. Der WDR-Umzug lässt auf sich warten und das Ostbad geht früher als geplant in die Sommerpause – das sind einige unserer Themen des Tages.

Noch rechtzeitig abgebremst

Hilfe für Kriegsverletzte

Hallenbad geht früher als geplant in die Sommerpause

Millionenschwerer Umzug in der Warteschleife

Ratlosigkeit bei Teststellenbetreibern

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Laut Meldung des RKI vom Freitag sind in fast allen Landkreisen im Münsterland die Corona-Inzidenzen wieder gesunken – abgesehen vom Kreis Coesfeld: Dort steigt die Inzidenz auf 1426,3, den derzeit höchsten Wert in NRW. In Münster (Inzidenz: 1003,8) kommen am Freitag laut Meldung der Stadt 452 Neuinfektionen hinzu, die Zahl der akut Infizierten liegt derzeit bei 4953.

Da Behörden wie der Kreis Steinfurt mittlerweile keine Corona-Zahlen mehr veröffentlichen und auch die gemeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und Genesungen nur noch begrenzt aussagekräftig sind, verzichten wir vorerst auf die tägliche Veröffentlichung der Corona-Zahlen für das Münsterland und die einzelnen Landkreise. Weiterhin bilden wir aber tagesaktuellen Corona-Inzidenzen ab.

Münsterland-Inzidenzwerte am Freitag

Bei den Inzidenzwerten im Münsterland ergibt sich für heute laut RKI folgendes Bild (Differenz zum Vortag in Klammern): Stadt Münster : 1003,8 (-12,6)

: (-12,6) Kreis Borken : 1313,0 (-75,8)

: (-75,8) Kreis Coesfeld : 1426,3 (+42,1)

: (+42,1) Kreis Steinfurt : 679,6 (-182,3)

: (-182,3) Kreis Warendorf: 1010,0 (-59,9)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 01.07.2022, 03.11 Uhr)

