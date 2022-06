Das war der Mittwoch in Münster

Bienenschwarm am Hauptbahnhof: Imker muss anrücken

Münster

Zwei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes entdeckten bei einem Rundgang am Bahnhof plötzlich Hunderte Bienen, die dort umherschwirrten. Als der kontaktierte Imker am Bahnhof ankam, hatte sich der Schwarm schon an der Fahrradstation niedergelassen.