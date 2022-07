Das war der Donnerstag in Münster

Wegen einer Netzstörung war unter anderem der Notruf in Teilen des Münsterlandes nicht erreichbar. Gläubige erzählen, warum sie trotz der Skandale in der Kirche bleiben und Studierende der FH Münster berichten, welche Folgen der Hackerangriff für sie hat – das sind einige unserer Themen des Tages.

Wegen einer Störung im Mobilnetz waren zeitweise die Notrufnummern in Teilen des Münsterlandes nicht erreichbar.

Warum sich Gläubige trotzdem weiter engagieren

Umbau des Uniklinikums Münster

Netzstörung: Rettungsdienst zeitweise nicht erreichbar

Ausstellung „Nachgefragt!" auf der "MS Wissenschaft"

Folgen des Cyberangriffs

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Laut Meldung des RKI vom Donnerstag sind in fast allen Landkreisen im Münsterland die Corona-Inzidenzen weiter gestiegen. Dabei liegt der Wert nur noch im Kreis Steinfurt unter der 1000er Marke. Spitzenreiter im Münsterland und in NRW ist weiterhin der Kreis Borken mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1388,8. In Münster (Inzidenz: 1016,4) kommen laut Meldung der Stadt 660 Neuinfektionen hinzu, die Zahl der akut Infizierten liegt derzeit bei 5080.

