Das war der Donnerstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Störungen im Regionalverkehr der Bahn

„Nicht so ganz rund gelaufen“ ist in den vergangenen vier Wochen der Zugverkehr auf der Strecke zwischen Münster und dem Ruhrgebiet, räumt ein Sprecher der Deutschen Bahn ein. Er erläuterte die Gründe, weshalb die Strecke „nicht so zuverlässig wie sonst“ bedient worden ist.

"Gewatschelte" Kunstwerke von Pinguin

In einer Reihe mit ihrem Namenspatron Pablo Picasso steht nun die Pinguin-Dame Picassa. Denn Kunstwerke des Jungtieres aus dem Allwetterzoo kommen ins Museum und werden verkauft. Im kreativen Prozess wendet die Künstlerin eine "Watschel"-Technik an.

Musik-Campus: Uni gibt Projekt eine letzte Chance

Schon am Donnerstagmorgen nach der Ratssitzung haben Uni-Rektor Prof. Johannes Wessels und Kanzler Matthias Schwarte die Ergebnisse des Vorabends beraten. Was zunächst unbestätigt nach außen dringt, wird am Mittag offiziell: Die Universität hält am Musik-Campus fest - vorerst. Der aktuelle Stand:

50 Schüler mit Corona infiziert

Eine private Party, die zum Super-Spreader-Event wird, kostet den angehenden Abiturientinnen und Abiturienten am Kardinal-von-Galen-Gymnasium jetzt den berühmt-berüchtigten Tag X. Wegen hoher Inzidenzzahlen in einer Jahrgangsstufe sind die Feierlichkeiten zum letzten Schultag abgesagt worden.

Prozess gegen Ex-Sparda-Bank-Chef fortgesetzt

Am Donnerstag stand am Landgericht Münster der fünfte Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Sparda-Bank-Chef Enrico Kahl, der sich wegen Spesenbetrugs vor Gericht verantworten muss, auf dem Plan. Erstmals gab es im Verfahren eine Stellungnahme eines mitangeklagten Ex-Aufsichtsratsvorsitzenden.

Überblick zu Veranstaltungen

Marktschreiertage, die lange Museumsnacht, Autorenlesungen, populäre Klaviermusik und Vieles mehr - hier die besten Veranstaltungen von Freitag (8. April) bis Sonntag (10. April):

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Münster hat die 1000er Marke wieder leicht überschritten. Derweil ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag leicht gesunken. Die Stadt meldete zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Münster: Neuinfektionen 1075, aktuell infiziert 9175 (-1710 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1748,1 (-59,7 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1075, (-1710 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (-59,7 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 1449, aktuell infiziert 8852 (+1964 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle**; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2824,7 (+23,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1449, (+1964 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle**; die liegt bei (+23,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld *: Neuinfektionen 789, aktuell infiziert 6089 (-1401 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1783,8 (+2,3 im Vergleich zum Vortag)

*: Neuinfektionen 789, (-1401 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+2,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt***: Neuinfektionen 1348, aktuell infiziert 30.142 (+15.304 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1589,5 (-20,7 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 1348, (+15.304 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-20,7 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 851, aktuell infiziert 5250 (-1366 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1388,9 (-46,8 im Vergleich zum Vortag)

* Die Vortageswerte wurden teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

** Die Todesfälle im Kreis Borken wurden einem Vortag zugeordnet (Sterbedatum).

***Aufgrund der sehr hohen Fallzahlen und verschärft durch u.a. personaltechnische Probleme im Meldeverfahren bilden die Fallzahlen laut einer Mitteilung des Kreises nicht ausreichend exakt das bekannte Infektionsgeschehen ab.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 07.04.2022, 3.09 Uhr)

Abonnieren Sie kostenfrei unseren Messenger-Service

Wählen Sie links Ihren Messenger. Bei Telegram müssen Sie nach unserem Kontakt "westnach_bot" suchen. Sowohl beim Facebook Messenger als auch bei Telegram abonnieren Sie unseren Service, indem Sie das Wort "Start" senden. Bei Notify genügt es, den Kanal "Westfälische Nachrichten" zu abonnieren.