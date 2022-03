Das war der Mittwoch in Münster

Fast 5000 Corona-Infektionen innerhalb einer Woche in Münster

Münster

In Münster sind aktuell so viele Menschen mit Corona infiziert wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie: Innerhalb einer Woche wurden fast 5000 Neuinfektionen bestätigt. Die Inzidenzen haben mit Ausnahme von einer in allen Altersgruppen neue Höchstwerte erreicht.

Von Luise Forkel