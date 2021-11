Tanken und per Handy-App zahlen

Beim mobilen Bezahlen an der Tankstelle per fillibri-App kommt der Kassenbeleg anschließend digital.

An der Tankstelle die Spritrechnung nicht mehr im Shop bezahlen, sondern im Auto sitzen bleiben und alles über das Mobiltelefon regeln: An immer mehr Tankstellen deutschlandweit wird das mobile Bezahlen per Handy angeboten. Das münsterische Unternehmen „fillibri“, das vor einem Jahr als Start-up von der Westfalen AG auf den Weg gebracht wurde, expandiert in rasantem Tempo.