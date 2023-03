Hohe Taser-Akzeptanz bei Polizeibeamten

Ausbilder Ingo Lange zielt: Der grüne und der rote Punkt (u.r.) zeigen an, wo die Elektroden einschlagen würden. Trifft nur eine Elektrode bleibt das Gerät weitgehend wirkungslos. Treffen die Elektroden in zu nahem Abstand auf ihr Ziel, verfehlt der Taser ebenfalls seine Wirkung. Die Widerhaken an den Elektroden (u.l.) hinterlassen nur kleine Wunden. Dennoch werden sie, wenn möglich, vom Arzt entfernt. Ist dies aus einsatztaktischen Gründen nicht möglich, werden die Betroffenen später einem Arzt vorgeführt.

Foto: Björn Meyer