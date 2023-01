Täter-Duo raubt Busfahrer aus

Schreck zum Dienstende: Zwei unbekannte Täter haben laut Polizei einen Busfahrer am Busbahnhof in Münster niedergestoßen und ausgeraubt - und liefen mit der Beute davon.

Am Busbahnhof in Münster

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag (12.01.) um 21.30 Uhr einen 52-jährigen Busfahrer am Zentralen Busbahnhof an der Frie-Vendt-Straße ausgeraubt. Das berichtet die Polizei.

Die beiden Täter überraschen den Fahrer in seinem Bus, als er diesen gerade reinigte. Der 52-Jährige wurde durch einen der Täter zu Boden gestoßen.

Tasche und Navi gestohlen

Gleichzeitig entwendete der zweite Täter die Tasche des Fahrers sowie ein Navigationsgerät. Beide Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Kurze Zeit später entdeckte ein Zeuge die gestohlene Tasche. Die zuvor noch darin befindliche Geldbörse des Fahrers hatten die Täter mitgehen lassen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 257-0 entgegen.