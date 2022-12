Täter nutzen Weihnachtstage für diverse Einbrüche

Schreck an den Festtagen: In Münster sind mehrere Täter über Weihnachten in Wohnungen eingebrochen - mal in verwaiste, mal trafen sie auf die Bewohner.

Der Polizei Münster wurden über die Weihnachtstage (23.12. bis 25.12.) diverse Einbrüche gemeldet.

Am Freitagabend (23.12., 22.48 Uhr) sind zwei Täter in eine Wohnung und in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Mooresch eingebrochen. Zum Tatzeitpunkt waren die Bewohner nicht vor Ort. Die Täter entwendeten Jacken und einen Laptop, wie die Polizei berichtet.

Dieb laut angebrüllt

Anschließend brachen sie in das Nachbarhaus ein. Hier entwendeten die Täter zwei Autoschlüssel. Die Bewohner des Hauses hielten sich im Obergeschoss auf. Sie bemerkten den Einbruch, verschreckten die Diebe durch lautstarkes Schreien und alarmierten die Polizei.

Die Täter flüchteten aus dem Haus. Vor dem Haus bemerkte der Bewohner, dass eins der beiden Autos bereits durchwühlt wurde. Polizisten stellten einen der Einbrecher noch in der Nähe. In seinen Taschen fanden die Beamten Diebesgut. Der 20-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Goldschmuck, Laptops, Kamera weg

Am Samstag (24.12., 11 bis 18.26 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Kopernikusweg. Die Täter kletterten auf den Balkon des Hauses und hebelten hier ein Fenster auf. Anschließend stiegen sie in das Haus ein und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Im Keller des Hauses brachen sie mit einer Brechstange einen Tresor auf und entwendeten eine Münzsammlung. Durch die Kellertür flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Am Sonntag (25.12., 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr) brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus an der Delpstraße ein. Sie durchsuchten das Haus nach möglichem Diebesgut. Entwendet wurden unter anderem ein Fahrzeugschlüssel, diverser Goldschmuck, Laptops und eine Digitalkamera.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.