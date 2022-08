"Tatort"-Premiere im Preußenstadion ausverkauft

Am 30. August wird der neue Münster-"Tatort" mit dem Titel "Ein Freund, ein guter Freund" im Preußenstadion in Anwesenheit der Darsteller gezeigt. Die Karten im Vorverkauf waren so heiß begehrt, dass sie innerhalb von zehn Minuten ausverkauft waren.

Die Tickets für die Tatort-Premiere im Preußenstadion sind alle weg. Wie der Radiosender Antenne Münster berichtet, waren die Karten am Montagabend innerhalb von zehn Minuten restlos ausverkauft.

Im Tatort-Jubiläumsjahr feiert der neue Tatort aus Münster „Ein Freund, ein guter Freund“ in Anwesenheit von Cast und Crew am 30. August um 20.15 Uhr im Preußenstadion Premiere.

Die Veranstaltung wird vom WDR, "Filmservice Münster.Land" und dem Cineplex Münster organisiert. Der Tatort aus Münster wird in diesem Jahr 20. Die erste Folge lief am 20. Oktober 2002. Im Herbst 2022 wird „Ein Freund, ein guter Freund“ in der ARD zu sehen sein.

Darum geht es im neuen Münster-"Tatort"

In „Ein Freund, ein guter Freund“ beschäftigt Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) der Mord an einem jungen Anwalt. Dieser starb in derselben Nacht, in der sich ein Jugendfreund von Prof. Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) mit einem großen Fest in den Ruhestand verabschiedete.

Wieder mit dabei sind außerdem ChrisTine Urspruch als Silke Haller, Björn Meyer als Mirko Schrader, Mechthild Großmann als Staatsanwältin Wilhelmine Klemm und Claus D. Clausnitzer als „Vadder“ Thiel. In den Gastrollen unter anderem: Jan Georg Schütte, Proschat Madani, Claudio Caiolo, Hendrik Heutmann, Uwe Rohde, Katja Danowski und Hadi Khanjanpour.