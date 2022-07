Taucher suchen vermisste Person im Kanal

Münster-Amelsbüren

Schock am frühen Abend: Passanten haben die Feuerwehr alarmiert, weil sie einen Mann im Dortmund-Ems-Kanal in Not wähnten. Die Suche des Tauchertrupps blieb erfolglos, doch dann kam die Entwarnung.

Von Helmut P. Etzkorn und Pjer Biederstädt