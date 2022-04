Teddys sind zurück in Münster

Handgemachte Stofftiere und hochwertige Künstlerbären warten darauf, von Augen und Herzen entdeckt zu werden. In der Halle Münsterland findet am Samstag und Sonntag (23. und 24. April) nach zweijähriger Unterbrechung die Messe „Teddybär total“ wieder statt.

Kuschelige Weggefährten suchen am Wochenende in der Halle Münsterland neue Freunde. Knapp 150 Aussteller sind auf der Messe „Teddybär total“ vertreten.

Die Messe „Teddybär total“ feiert am kommenden Samstag und Sonntag (23. und 24. April) nach zweijähriger Corona-Pause ihr Comeback. In der Halle Münsterland warten handgemachte Stofftiere und hochwertige Künstlerbären darauf, von Augen und Herzen entdeckt zu werden. Hier finden alle neue kuschelige Freunde, kündigt der Veranstalter in einer Pressemitteilung an.

150 Aussteller aus zehn Nationen

Aus mehr als zehn Nationen kommen Fachhändler und Künstler ins Messe- und Congress-Centrum Halle Münsterland. Knapp 150 Aussteller zeigen vielfältige Interpretationen des Themas Teddybär, aber auch klassische Bären und Kuscheltiere sind zu sehen. Schon für wenige Euro findet man einen kuscheligen Begleiter, versprechen die Veranstalter. Die Preise reichen aber auch bis zu einigen Hundert Euro oder vierstelligen Summen. Dabei handelt es sich oft um hochwertige Unikate, antike Sammlerstücke oder Werke mit kleinen Limitierungen.

Zum ersten Mal sind die Nettibären von Annette Proksch dabei. „Toll, dass die Messe nun endlich wieder stattfinden kann“, blickt die Künstlerin aus dem bayerischen Emmerting voraus. „Ich bin schon freudig aufgeregt und ganz gespannt, was mich erwarten wird.” Für die Premiere in Münster hat sie sich einiges einfallen lassen. Hauptthema werde eine Bärenschule sein, zudem bereite sie eine kleine Winterlandschaft vor.

Kreativer Austausch unter Sammlern und Herstellern

Ein Routinier im Messebetrieb ist Martin Hermann, Inhaber der Traditionsmanufaktur Hermann Spielwaren. „An keinem Platz der Welt findet man so viel Kreativität, einzigartige Unikate und Editionen“, so der Experte. „Wir freuen uns auf den kreativen Austausch und darauf, neue Sammlerinnen und Sammler für Teddybären aus Coburg zu begeistern.”

Auch wenn es derzeit keine behördlichen Beschränkungen für die „Teddybären total“ gebe, stelle Covid-19 für besonders vulnerable Gruppen weiter eine ernste Gefahr dar. „Um die verletzlichsten Mitglieder der Teddy-Familie zu schützen, wird daher mit Nachdruck das Tragen von Masken während des Aufenthalts in der Messehalle empfohlen“, so die Organisatoren.

Die laut Veranstalter größte Teddymesse der Welt ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Das Zweittagesticket kostet 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.