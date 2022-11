TEDx-Salon auf der Baustelle

Interessante Vorträge an interessanten Orten: Das ist das Erfolgsrezept der Serie TEDx. Jetzt waren Team und Publikum zu Gast auf einer Baustelle am Prinzipalmarkt.

„Jeden Tag leben, als ob es der erste ist,“ so beendete Dr. Alexandra Berlina ihren Talk im TEDx-Salon am Freitagabend. Gewohntes mit neuen Augen sehen, gegen jede Automation, Partizipation in der Stadtentwicklung, gemeinsam Neues probieren – das waren die Themen. Umrahmt wurden sie von einem regen Austausch aller Besucher in der P41-Baustelle am Prinzipalmarkt, gegenüber der großen Weihnachtsmarkttanne an der Lambertikirche.

Mehr als 70 Interessierte lockte der Novembertalk an diesen außergewöhnlichen Ort, die „coolste Location“, wie Martin Mall sie nannte. Zusammen mit Dr. Wiebke Borgers moderierte er das TEDx-Event, dieses Mal an einem Ort ohne Heizung, aber heiß geredeten Köpfen.

Mall und Borgers bedankten sich bei den Sponsoren, die diese Veranstaltung erst ermöglichten, voran Tobias Viehoff, der seine Räumlichkeiten zur Verfügung stellte. Das TEDx-Team erfuhr von unserer Zeitung über Viehoffs Angebot der alternativen Raumnutzung und dessen Wunsch, „andere Menschen hier haben zu wollen“, der sich Freitagabend erfüllte.

Talk mit Dr. Alexandra Berlina Foto: Maria Conlan

Der TEDx-Salon begann mit dem Talk von Dr. Alexandra Berlina, gebürtige Russin, Übersetzerin und Schriftstellerin. Sie berichtete von ihrer Erfahrung mit der Literatur, die das Normale außergewöhnlich darstelle und somit bewirke, versteckte Schönheiten der Welt zu entdecken.

Ein Buch über neue Perspektiven

Sie sucht noch spannende Geschichten für ihr Buch „Newing“, über neue Sichtweisen, gegen Routine, für neue Perspektiven. Ein paar konnte sie in der Pause im Gespräch mit Besuchern sammeln. Es folgte ein Video mit Celeste Headlee und deren Gedanken zu gelingender Kommunikation, die in Zeiten der Smartpho­nes neu einzuüben seien.

Per Zoom zugeschaltet wurde der an Covid erkrankte Henning Duderstadt aus Bielefeld, der ersten Open Innovation City. Vor Ort waren seine Mitarbeiter Maria Goncalves und Volker Vorwerk, die ihre Arbeit erläuterten und Fragen beantworteten. Henning fasste zusammen: Menschenzentrierte Innovationen seien das Ziel und dabei wichtig: „Wir müssen darüber reden und reden und reden“.

Publikum im P41 Foto: Maria Conlan

Das praktizierten die TEDx-Besucher im P41. „Ich fühle mich beschenkt“, kommentierte eine treue Besucherin am Ende. Ebenso begeistert äußerten sich drei Studentinnen, die bislang TEDx nur von Youtube kannten. Sie hatten Vorbehalte gegen den interaktiven Charakter, doch ihre Augen leuchteten, als sie über den Abend resümierten: „Wie im Wohnzimmer, wir kamen mit Leuten ins Gespräch, die wir sonst nie getroffen hätten.“