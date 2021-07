Tempo 50 wird zum Auslaufmodell

Mehr als 150 Tempo-30-Bereiche gibt es mittlerweile in Münster. Auch auf immer mehr Hauptstraßen darf man - zumindest in manchen Abschnitten - nicht mehr 50 km/h fahren. Und schon bald könnte das Tempo noch auf weiteren Straßen reduziert werden.

„Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt (...) innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 50 km/h.“ So steht es in der Straßenverkehrsordnung (StVO). Mehrere Städte, darunter Münster, haben jetzt an die Bundesregierung appelliert, diese Rechtsverordnung so zu ändern, dass Tempo 50 künftig nicht mehr die Regel, sondern die Ausnahme ist. In der StVO könnte dann dieser Satz stehen: „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt (...) innerhalb geschlossener Ortschaften für alle Kraftfahrzeuge 30 km/h.“